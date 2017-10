Markus Hirvoselle vuoden vuorovaikutusteko

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta on myönnetty Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvoselle tämän ansiokkaasta ja innovatiivisesta tavasta osallistaa kuntansa nuoria.

Hirvonen osallistui poikien mopomiittiin, jossa hän teinien kanssa mopoillessaan sai samalla luotua nuoriin keskusteluyhteyden.

- Tämä mopomiitti opetti minulle, että vuorovaikutuksen lisäämiseksi on mentävä sille alueelle, missä kohderyhmä on. Minulle kunniamaininta on yllätys ja olen siitä erityisen ylpeä. Suurin kiitos asiasta kuuluu mopoileville nuorille, jotka lähtivät heti mukaan uudenlaiseen tapahtumaan. Tapahtuman järjestelyt sujuivat täysin nuorten toimesta ja saimme aikaan hyvän keskusteluyhteyden, Hirvonen sanoo.

Markus Hirvonen on kotoisin Enosta. 33-vuotias Hirvonen on Pohjois-Karjalan nuorin kunnanjohtaja. Hirvonen vaikutti "junnuikäisenä" Enon kunnanvaltuustossa kokoomuksen riveissä.