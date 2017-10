Vanha uoma auki lapiopelissä

Jukajoen ja -järven kunnostushanke on edennyt latvavesille. Alkuvuodesta valmistui uusi kosteikko entisen Kiihtelysvaaran kunnan alueella olevalle Vehkasuolle.

Nyt syksyn mittaan reilun sadan hehtaarin osavaluma-alueella on palautettu vesiä vanhaan puroon, joka on kasvanut umpeen alueelle aikanaan tehtyjen kuivatusojien takia. Erikoista uoman ennallistamisessa on se, että työ tehdään käsityönä lapioita, talikoita ja haravoita käyttäen. Tänään uomassa rypivät Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat.

- Ei tarvitse tänään kuntosalille lähteä, totesi opiskelija Katja Keronen.

Kosteikolta vesi mutkittelee Kissapuroon, joka laskee Jukajärveen. Jukajärvestä lähtevä Jukajoki päätyy Pielisjokeen.

- Kyllä tässä on käsillä historiallinen käänne. Vedenlaatu on parantunut ja päästöt merkittävästi pysähtyneet, summaa Jukajoen ja -järven kunnostushankkeen puuhamies ja Selkien kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tero Mustonen muutaman viime vuoden tuloksia.

Hanke päättyy tänä vuonna, mutta Mustosen mukaan jatkoa seuraa.

Asiasta lisää 19.10. Pielisjokiseudussa.