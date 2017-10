Palojärven ja Pirttilammen ranta-asemakaavaehdotus käsittelyyn

Joensuun kaupunkirakennelautakunta käsittelee tiistaina Palojärven ja Pirttilammen ranta-asemakaavaa.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus on, että ranta-asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään ely-keskuksen lausunto sekä mikäli muistutuksia ei tehdä eikä ely-keskuksella ole huomautettavaa, esitetään kaupunginhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä.

Kaava-alue käsittää osia Palojärven rannoista sekä Pirttilammen rannat. Rantaviivaa on yhteensä 15,9 kilometriä. Ranta-asemakaava-alueelle on osoitettu 36 lomarakennuspaikkaa. Muilta osin kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.

Kaavan hakijoina ovat Tornator Oy ja Vattenfall Oy.