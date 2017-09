Kontiolahden terveysasemaa ei peruskorjata

Ylipaineistamisen avulla pyritään estämään epäpuhtauksien pääsy rakenteista ja nykyisissä tiloissa on tarkoitus toimia noin kolme vuotta. Sisäilmaan ja turvaamaan henkilökunnan työskentelymahdollisuudet. Ylipaineistamisesta on teetetty suunnitelmat ja niiden riittävyyttä on varmistettu asiantuntijalausunnolla. Terveysaseman ylipaineistus tehdään syyskuun loppuun mennessä. Tilojen terveellisyyttä ja toimenpiteiden onnistumista seurataan säännöllisesti, kunnan tiedotteessa kerrotaan.