Louhiojan kylä sai kunniamaininnan

Louhiojan kylä on saanut kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden kylä -haussa.

Raadin mukaan Louhioja on erinomainen esimerkki hyvähenkisen ja lapsirikkaan kylän aktiivisesta toiminnasta muuttuvassa maailmassa. Kylä on kulttuurikylä, lasten ja nuorten elinvoiman kylä. Tekemisessä heijastuu yhteistoiminta ja pyyteetön talkootyö. Kylä on sovun ja kunnioituksen kylä.

Louhiojalla on tulevaisuuteen suuntautuva kyläsuunnitelma, jonka laatimisprosessi on ollut laaja kumppaneiden kanssa. Siinä on mukana kyläkaava, ympäristö ja turvallisuussuunnitelmat.

Kyläsuunnitelmaa on toteutettu vuodesta 2008 lähtien määrätietoisesti kehittämishankkeiden kautta. Kylälle on luotu toimiva yhteistyö-/toimintamalli Joensuun kaupungin kanssa.