Koulukiusaamista vastaan kampanjoivat motoristit vierailivat taas Enossa

Edellisenä päivänä motoristit vierailivat Uimaharjun koululla.

– Monelle lapselle koulu voi olla ainut suojapaikka jos kotona on vaikeaa. Saatat vielä toiselta ainoan turvan jos kiusaat, Ari Santaharju totesi koululaisille ja sopi heidän kanssaan, että kiusaaminen loppuu.

Oppilaanohjaaja Virpi Vanhanen arvioi, että motoristien vierailu vaikuttaa asenteisiin.

– Monille pienille tämä on iso asia kun nämä näyttävät tällaisilta koviksilta ja sitten heillä on tämmöinen hyvä, hellä aihe.



Lue lisää ensi torstain Pielisjokiseudusta.