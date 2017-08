Tonttien kysyntä piristynyt Kontiolahdella

Kesälomien jälkeen tontinvuokrasopimuksia on tehty useita.

– Meillä on käynyt hyvä kysyntä, Sipilä sanoo.

Tällä hetkellä kunnan tontteja on Lehmossa vapaana kolme, Kontioniemessä kaksi ja kirkonkylällä yksi. Haja-asutusalueella vapaita tontteja on yhdeksän. Kirkonkylän tonttia lukuunottamatta ne voi kaikki joko vuokrata tai ostaa omaksi. Kirkonkylän tontti on ostotontti.

