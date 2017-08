Uimaharjulaisille nuorille tukea lähelle

Nuorille on Uimaharjussa tarjolla apua koulutukseen tai työhön hakeutumiseen. Ohjaamo on vapaaehtoinen ja sinne voi suunnata jos tahtoo. Pop up Ohjaamo toimii Oksatiellä 17. joulukuuta saakka.

– Ensinnäkin on tärkeää, että arjessa on rytmi. Että aamulla noustaan ja tehdään jotain päivällä. Täällä voidaan esimerkiksi etsiä paikkoja ja tehdä cv:tä. Ja jos on ongelmia, niin ohjataan asiantuntijoille. Ja voi tulla ihan juttelemaan vaikka mikään ei mieltä painaisikaan, ohjaaja Tarja Mononen kertoo.

Uimaharjussa haasteena ovat pitkät välimatkat ja puutteellinen julkinen liikenne. Tähän ongelmaan pyritään tarttumaan sillä, että Ohjaamon väki myös jalkautuu sinne, missä nuoret ovat.

Pop up Ohjaamo on Monosen mukaan kokeilu.

– Totta kai ajatus on, että tavalla toisella tällaista pyritään jatkamaan kantakaupungin ulkopuolella jossain muodossa senkin jälkeen.

Pop up Ohjaamon avoimien ovien päivä on 8. syyskuuta.