Ampumahiihtostadion saa lisää vihreyttä

Kontiolahden ampumahiihtostadionin maisemointityöt on aloitettu. Tällä hetkellä stadionilla on viheralueiden perustamistyöt käynnissä. Puuistutukset tehdään viimeisenä, ja maisemointityön on tarkoitus olla pääosin valmiina lokakuussa.

Ruukkuistutukset stadionille tehdään vasta ensi keväänä. Ampumarataan on tulossa lähivuosina muutoksia, joten sitä ei tässä vaiheessa oteta käsittelyyn.

Maisemointityön tarkoituksena on lisätä ampumahiihtostadionin viihtyisyyttä ja kesäkäyttöä. Lisäksi nyt tehtävillä töillä halutaan helpottaa alueen kunnossapitoa. Uutta kasvustoa tarvitaan esimerkiksi sitomaan nykyisiä maarakenteita, kuten luiskia. Osa kulkuväylistä kestopäällystetään asfaltilla, mikä mahdollistaa siistin kulkemisen alueella.

Stadionilla vihreys lisääntyy, kun alueelle tehdään niittyalueita sekä istutetaan pensaita ja puita – pääosin lehtipuuta. Siirrettäviin ruukkuihin puolestaan istutetaan vuorimäntyä. Ruukkuja käytetään kesäisin esimerkiksi alueen jakajina, talveksi ruukut siirretään varikkoalueelle.

Lisäksi lapset saavat ampumahiihtostadionille uutta tekemistä, koska pulkkamäen läheisyyteen tehdään leikkipaikka. Samalle alueelle rakennetaan myös tulipaikka.

Stadionin maisemointityön kustannukset ovat 100 000 euroa. Urakoitsijana toimii outokumpulainen Viherrakenne J. Turunen Oy.