Onttolan varusmiehet marssivat valalle Ilomantsiin

Joensuulainen Joona Lavikainen, lappeenrantalainen Antti Linna ja liperiläinen Aku Muje kertovat, että koulutus on ollut kovaa, mutta ei ylitsepääsemätöntä. Kahden viikon aikana on nukuttu kolme yötä sängyissä.

Kaikille kolmelle oli selvää, että armeijaan mennään ja heidät onkin juuri valittu aliupseerikoulutukseen. Tavoitteena on kaikilla Reserviupseerikoulu.

– Sen verran pitää maataan puolustaa, Muje sanoo.