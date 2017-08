Uimaharjussa kuvataan dokumenttielokuvaa

Helsingistä kotoisin oleva Kerttu Matinpuro, 25, muutti heinäkuun puolivälissä Uimaharjuun kuvaamaan dokumenttielokuvaa elokuvakoulun lopputyötä varten. Nuori nainen on opiskellut viimeiset viisi vuotta Venäjällä journalistiikkaa yliopistossa sekä elokuvatuotantoa yksityiskoulussa.

Kun hän kesäkuussa ajoi Uimaharjun kylän läpi matkalla isovanhempiensa luo Pahkavaaraan, alkoi pienen kylän tarina kiinnostaa kaupunkeja enemmän.

– Olen käynyt täällä paljon, kun isovanhemmillani on ollut jo kauan mökki Pahkavaarassa ja tätä nykyä he viettävät siellä eläkepäiviään. Kesäkuussa ohi ajaessani katsoin kylän raittia, sen suljettuja liikkeitä ja näin sen muutoksen, mikä täällä on vuosien varrella tapahtunut.

Myöhemmin Selostajatorpalla istuessaan ja kyläläisiin tutustuessaan hänelle tuli tunne, että tämä on oikea paikka.

– Dokumentissa haluan tuoda esille sen, että kehittyvässä Suomessa on myös paikkoja, joissa palvelut vähenevät. Uimaharjussa minua kiinnostaa ihmisten lisäksi se, miten tehdas vaikuttaa ja kuinka se pärjää globaalissa maailmassa, hän kuvailee projektinsa sisältöä.