Pölönen filmaa Kontiolahdella

Kuvauspaikkoja on Rääkkylässä, Kontiolahdella ja Joensuussa.

Oma maa -elokuvan pääosia näyttelevät Hymyilevä mies -elokuvasta tunnettu Oona Airola sekä Konsta Laakso, joka on tehnyt aiemmin yhteistyötä Pölösen kanssa näyttämöllä. Pölönen on käsikirjoittanut leffan yhdessä Antti Heikkilän kanssa.

Elokuvassa rakastavaiset Anni ja Veikko saavat haltuunsa kylmän tilan ja aloittavat maatilan perustamisen nollasta. Laajempana teemana on evakkojen asuttaminen. Oma maa sijoittuu seitsemän vuoden ajanjaksolle sodan loppumisesta vuonna 1945 olympiavuoteen 1952.

Elokuva saa ensi-iltansa ensi vuonna.