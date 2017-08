Taputukset saattelivat Lukkarisen uintireissuun - katso video!

Pro Höytiäisen järjestämä uintitempaus puhtaiden vesien puolesta pääsi alkuun maanantaina Polvijärven Martonvaarasta.

Kontiolahtelaislähtöisen Petri Lukkarisen tarkoituksena on uida Höytiäisen poikki, yhteensä noin 50 kilometriä Uimarin saatteli matkaan satakunta henkilöä Martonvaaran laivarannasta, jotka kannustivat ensimmäisiä uintimetrejä taputuksin.

Lukkarinen lähti matkaan luottavaisin mielin, sillä taustalla on noin 300 uintikilometriä viime kuukausilta. Viimeistelyä avovesiuintiin Lukkarinen haki Kroatiasta.

Lähtöpäivän sää oli kuin tilattu uintiurakkaa varten. Pilvipoutainen ja tyyni sää sai kehut Lukkariselta. Ohessa ilmakuva uintimatkan ensimmäisistä metreistä. Saattelemassa niin suunta- kuin turvavene ja Martonvaaran kyläläisten paikalle puuhaama kirkkovene.

Lukkarisen viimeinen uintipäivä on perjantaina, hän saapuu Kontiolahden satamaan kello 14 jälkeen. Poikkiuínnin ympärille on järjestetty ohjelmaa, muun muassa Kontiolahden satamasta lähtee keskiviikkona kirkkoveneretki ja torstaina on kalailtapäivä Höytiäisen Helmessä Varparannalla.