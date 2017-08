Parempi Arki juhlii viisivuotisiaan epävarmuuden vallassa

26. ja 27. heinäkuuta kymmenestä kolmeen on luvassa yhdistyksen toiminnan esittelyä ja mahdollisuus osallistua auttamistyöhön työpajoissa. Lisäksi tarjoillaan kakkukahvit ja pihalla olevista kojuista voi ostaa jotain toiminnan tukemiseksi. Tulevaisuus on toiminnanjohtaja Anna-Liisa Pieviläisen mukaan epävarma, sillä Leader-rahoitus loppuu ensi vuoden maaliskuussa.

– Toivon sydämestäni, että tukijoita löytyisi. Leader-hanke on ollut suuri mahdollistaja ja sen tiimoilta toimintaan on käyty tutustumassa eri puolilta. Esimerkiksi Juuassa haluavat Ellintupaan järjestää vastaavaa toimintaa ja eilen illalla oli tutustujia Lahdesta, Pieviläinen kertoo.

Kävijöitä enolaisten toiseksi olohuoneeksi muodostuneessa paikassa on 60–70 päivittäin.

– Puskaradion avulla on vapaaehtoisia löytynyt, mutta toivottavasti heitä tulee lisää. Ilman vapaaehtoisia ei toiminta olisi mahdollista, Pieviläinen vielä sanoo.