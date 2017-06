Kirkonkylän luontopolku uudistettiin Kontiolahdella

Kirkonkylän luonto- ja kulttuuripolku opasteineen on uudistettu.

Polku esittelee monipuolisesti alueen luontoa ja kulttuurihistoriaa. Se on laadittu Kontiolahden koulujen biologian, maantieteen ja paikallishistorian opetustarpeita silmälläpitäen, mutta samalla se sopii mainiosti myös kaikille kuntalaisille kotiseututietouden kartuttamiseen.

Polun avulla myös vieraspaikkakuntalaiset voivat tutustua mielenkiintoisella tavalla Kontiolahteen.

Noin neljän kilometrin mittainen polku alkaa Kontiolahden kotiseutukeskuksesta ja kulkee jykevän metsäalueen läpi Honkavaaralle, josta avautuu upea näkymä Höytiäiselle. Honkavaaralta polku laskeutuu Höytiäisen vesijättömaalle ja kiertää Vierevänniemen kautta kohti etelää. Entisen jätevedenpuhdistamon kohdalla polku nousee ylös vanhalle hautausmaalle, minkä jälkeen polku seuraa vähän matkaa Keskuskadun vartta. Tieltä reitti kääntyy pappilaan vievälle kujalle, mistä se jatkuu metsikön halki kohti Räsälää, jonka pellot se kiertää Höytiäiseen viettävän rinnemetsän kautta. Täältä polku nousee entiselle karjakujalle ja jatkuu vanhaa tienpohjaa pitkin hienon peltomaiseman halki takaisin kotiseutukeskukseen.

Polku on merkitty keltaisin käpymerkein. Polun varrella on 25 opastaulua, joissa on mielenkiintoisia yksityiskohtia kirkonkylän asutus- ja elinkeinohistoriasta sekä polun varren luontotyypeistä lajistoineen.

Antti Kilpiäisen, Heikki Vesajoen ja Kontiolahden kunnan entisen ympäristönsuojelusihteerin Kari Varosen suunnittelema polku on kestänyt hyvin aikaa ja tehnyt kirkonkylän luontoa ja kulttuurihistoriaa tunnetuksi jo yli 20 vuoden ajan. Polku on kunnostettu viime syksyn ja tämän kevään aikana. Uudistettu polku avataan virallisesti 10.6. Kontionpolkujen avajaisten yhteydessä. Myös luonto- ja kulttuuripolkua esittelevä opasvihko on uudistettu.