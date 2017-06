Uimaharjulaista naiskauneutta Underground model -kisassa

Uimaharjulainen Veera Vuoristo on päässyt semifinaalivaiheeseen Underground model -mallikilpailussa.

27-vuotias Vuoristo on kilpailun ainoa pohjoiskarjalainen.

- Tämä kilpailu on minulle ensimmäinen laatuaan, joten kovasti jännittää. Pin-up juttujen parissa olen taiteillut vuodesta 2013. Näihin vuosiin on sisältynyt kuvauksia ja keikkoja, itsensä tutkiskelua ja oman tyylin löytämistä. Olen rakentanut pohjaa somessa alter egolleni, ja jonkin verran kuvia on myös kansainvälisesti julkaistu, kertoo Goldie Bow -taiteilijanimeä käyttävä Vuoristo.