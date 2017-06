Kontiolahtelaiset toivovat lisää bussiyhteyksiä ja tapahtumia

Vaikuttamisviikko keräsi 190 näkemystä tulevaisuuden Kontiolahdesta. Kontiolahden kunnantalon ala-aulaan viikoksi perustettu yhteisöllinen tila eli Kontiolahti Hub antoi kuntalaisille, yhdistyksille, yrityksille ja mökkiläisille mahdollisuuden kertoa kotikuntaansa liittyvistä unelmista.

Vastauksia hyödynnetään uuden strategian luomisessa.

Paperiseen kyselyyn vastasi 105 henkilöä. Netissä kyselyyn on tähän mennessä vastannut 45 henkilöä. Unelmansa on voinut ilmaista piirtämälläkin, piirustuksia on tullut 40 kappaletta.

Kyselyyn vastanneet toivoivat eniten lisää bussiyhteyksiä, kevyen liikenteen väyliä, liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia, nuorten kokoontumispaikkoja ja tapahtumia.

Vastanneiden mielestä hyvä arki Kontiolahdella tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että peruspalvelut ovat lähellä, luontoa arvostetaan, kuntalaisilla on tasa-arvoisesti vaikuttamismahdollisuuksia ja asuinympäristö on turvallinen.

Konkreettisia toiveita olivat muun muassa uimahalli, koirapuistot, koululaisille mahdollisuus välillä vaikuttaa ruokalistoihin, portaita treenaamista varten ja erillistä aluetta mopoiluun. Osa jätti vastausten joukkoon jopa karttaan merkittyjä esityksiä ja toiveita.

Vastauksissa kaivataan myös uusia yrittäjiä Kontiolahdelle, sillä kunnan alueelle toivottiin vaate- ja kenkäkauppaa, uusia ruokapaikkoja, kahviloita ja kyläkauppoja.

Vastaajat ehdottivat muun muassa päättäjien ja kuntalaisten aamukahvitilaisuuksia, näyttelyitä ja eri toimijoiden kohtaamispaikkaa.

Kunnan mukaan vastaukset käydään tarkemmin läpi nopealla aikataululla. Samalla päätetään, mitä konkreettisia toiveita voi heti toteuttaa.