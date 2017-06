Liikeideakilpailun digisarjan voitto pamahti Uimaharjuun

Mainostoimisto ja tekstiilipaino Brändpa Oy:n yrittäjä Suvi Sorsa on voittanut Joensuun Tiedepuiston Start Me Up -liikeideakilpailun Digitalisoituva maailma sponsored by Arcusys -sarjan.

24-vuotias Sorsa osallistui kilpailuun Markkinoinnin pankki -ideallaan. Kyse on verkkosovelluksesta, jonka avulla yrittäjä voi räätälöidä mainosmateriaalit itselleen eri kanaviin mainospohjan ja kuukausimaksun hinnalla. Palvelu on suunnattu erityisesti pienyrittäjille.

– Idea lähti ehdottomasti tarpeesta. Pienyrittäjillä ei välttämättä ole mahdollisuutta käyttää mainostoimistopalveluita. Tämä on tiettävästi maailman ensimmäinen verkkosovellus, jolla pystytään luomaan mainoksia, uimaharjulainen Sorsa kertoo.

Verkkosovellus on toteutettu yhdessä joensuulaisen Koodersin kanssa.

– Lanseerausvaihe pyörähtää pian käyntiin ja saamme koekäyttäjille järjestelmät käyttöön. Palautteen perusteella sitten parantelemme käyttömukavuutta ja varmaan viimeistään heinäkuussa sovellus saadaan kaikkien saataville, Sorsa uumoilee.

Ideakilpailun Some Awards -sarjassa Sorsan idea sijoittui toiseksi. Digitalisoituva maailma –sarjan voitosta hän saa 5 000 euron palkinnon.

– Näin lanseerausvaiheen kynnyksellä ei tarvitse kahteen kertaan miettiä, mihin palkintorahat sijoittaisi. Kyllä järjestelmän saaminen ulos on rahareikä, joka vaatii omansa, yrittäjä tietää.