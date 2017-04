Hiihtotähdet ja ampumahiihdon huiput ottavat toisistaan mittaa Kontiolahdella

Tulevan viikonlopun SM-hiihdot ovat Kontiolahden Urheilijoiden viimeinen suuri ponnistus tällä kaudella. Kisajärjestelyjen kannalta paljon on jo valmiina, kiitos alla olevien suurten kisojen.

– Olemme pyrkineet jo alusta asti suunnittelemaan siten, että kaikki tehdyt valmistelut säilyisivät tänne SM-hiihtoihin saakka. Toki kaikkien valmisteluiden suhteen ei riitä se, että meillä oli kisat pari tai kolme viikkoa sitten, joten työtä riittää vielä, tapahtuman johtaja Tomi-Pekka Riihivuori kuvaa.

Lumitilannetta on jännitetty keväisten kelien myötä.

– Nyt saamme kohtuullisen levollisin mielin olla lumitilanteen suhteen. Olosuhteet ovat vielä hyvät, vaikka pikkuisen lämmintä on ollutkin ja vettäkin sadellut, Riihivuori toteaa.

Suurimmat odotukset kohdistuvat perjantaina iltapäivällä kisattavaan naisten viiden kilometrin vapaan matkaan.

– Realistinen yleisötavoitteemme on 1 500 katsojaa per päivä, jos on hienot kelit. Onhan tämä ainutlaatuinen tapahtuma, kun sekä ampumahiihdon että maastohiihdon tähdet ovat samalla viivalla, Riihivuori kommentoi.