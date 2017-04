Kokonainen viikko ideoita ja yritystä Uimaharjun koulussa

Uimaharjun yhtenäiskoulussa on keskitytty koko tämän viikon yrittäjyyteen uuden opetussuunnitelman hengessä.

- Kouluilla on vapaat kädet toteuttaa lukuvuoden aikana viikon verran yrittäjyyskasvatusta. Me päätimme sitten rutaista koko viikon kerralla. Tämä on ollut työläs mutta kiva viikko, opettaja Leena Muona kertoo.

Viikko on koskenut kaikkia oppilaista esikoululaisesta yhdeksäsluokkalaiseen. Koululla on nähty myös yrittäjiä ja pankin väkeä kertomassa yrittäjän arjesta.

Mutta tärkeintä on ollut omien vahvuuksien tunnistaminen ja luovan ajattelun kehittäminen.

- Tykkään uudesta opetussuunnitelmasta ja tästä ajasta, koska ihminen saa olla tasan tarkkaan sitä mitä on. Ehkä näin nuoret löytävät vahvuutensa ja uskalluksen yrittämiseen, Muona pohtii.

Ainakin seitsemäsluokkalainen Daniel Häkkinen uskoo omiin kykyihinsä.

- Monet elättävät itsensä musiikilla, vaikka eivät olisikaan hirmu kuuluisia, katusoittajana yhdessä bändikaverinsa Eemeli Kurosen kanssa kolikoita kerännyt nuorukainen kertoo.

