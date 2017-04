Luonnonsuojelijat: Melkoinen osa erittäin uhanalaista pikkusinisiivistä on jo menetetty Soralan alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri on huolissaan pikkusinisiiven esiintymispaikkaa uhkaavasta rakentamisesta Lehmon Soralan alueella.

Soralan kaava-alueella on helmikuun aikana avattu vesi- ja viemärijohtolinjaa sekä tehty valmistelevia puhdistustöitä.

– Alustavasti arvioituna jo liki 2/3 niistä alueista, joilta sinisiipiä piti ensi kesänä siirtää, oli kaivutöillä muokattu kuorimalla ja läjittämällä maapohja. Melkoinen osa esiintymää on ilmeisesti menetetty. Jos kaivutyöt nyt jatkettaisiin loppuun, ei ensi kesänä ehkä olisi enää perhosia siirrettäväksi, Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin ympäristöministeriöön sekä Kontiolahden kuntaan ja Pohjois-Karjalan ely-keskukselle lähettämässä kirjelmässä tuodaan esille.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Soralan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen joulukuussa. Samalla hyväksyttiin pikkusinisiiven elinympäristöjen hoito-ohjelma alueelle. Lehmon eteläpäässä sijaitsevalle 14,2 hehtaarin alueelle ollaan muodostamassa 29 asuintonttia sekä yhtä päiväkotitonttia.

Viime kesänä Soralan alueella havaittiin noin 400 pikkusinisiipiyksilöä. Kyseessä on erityisesti suojeltava laji. Alueella kasvaa perhosen ravintokasvia idänkeulankärkeä.

Piiri toivoo kirjelmässään, että ympäristöministeriö toimisi ripeämmin sinisiipiesiintymän turvaamiseksi.

Kunnan ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama vakuuttaa, että suunnitelmia perhospopulaation turvaamiseksi on tehty. Sinisiipipopulaatiota siirretään kesän tullen kaava-alueen reunoille, jonne perhosille ennallistetaan otollista elinympäristöä. Soralan alueella on jo tällä hetkellä kaksi pientä luonnonsuojelualuetta.

Suontama ei allekirjoita väitettä, että merkittävä osa populaatiosta olisi menetetty helmikuussa tehtyjen kaivuutöiden yhteydessä.

– Vähän on menetetty, mutta ei suinkaan paljoa. Talvella ei koteloita pääse siirtämäänkään. Valmistelevia töitä tehtiin jo nyt, koska tämän alueen kautta kulkee viemäriyhteydet myös Lehmon kankaan alueelle, jossa on tonttivarauksille tarve saada yhteydet. Ennakkopuhdistusta tehtiin kunnan omana työnä ja kaivuutöitä on tehty ainoastaan kaavoitettua tielinjaa mukaillen. Kyseessä ei kokonaisuuden kannalta ole suuri alue, jossa on kaivettu lumen alle, eikä pikkusinisiipiä suinkaan esiinny tasaisesti koko alueella, Suontama selvittää.

Viemärin rakentaminen alkanee toukokuun alussa.

– Kunta on edelleen sitoutunut perhospopulaation suojelemiseen eikä ennallistamissuunnitelmasta ei ole luovuttu, Suontama toteaa.

