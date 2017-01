Poliisi epäilee Seppästä kuljettanutta naista rikoksentekijän suojelemisesta

Useista rikoksista 14,5 vuoden vankeuteen tuomittu kontiolahtelainen Pekka Seppänen jäi kiinni lauantaina Joensuun Salpakankaalla.

Seppänen oli joensuulaisen vuonna 1959 syntyneen naisen omistaman ja kuljettaman auton kyydissä. Nainen ja Seppänen ovat tuttuja entuudestaan.

Poliisi epäilee naista rikoksentekijän suojelemisesta. Naisen asunnolle tehtiin kotietsintä jo keskiviikkona Seppäsen löytymiseksi. Poliisi puhutti naista jo silloin, mutta naisella ei oman kertomansa mukaan ollut tietoa Seppäsen olinpaikasta.

– Tässä vaiheessa on syytä epäillä naista rikoksesta, sillä hän on kuljettanut etsintäkuulutettua Seppästä autollaan ja on syytä olettaa, että on mahdollisesti vaikeuttanut etsintäkuulutetun Seppäsen löytymistä piilottelemalla häntä, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand tiedottaa.

Poliisi kuulusteli naista jo viikonloppuna rikoksesta epäilynä.

Seppäsen kohdalla poliisilla ei ole intressiä selvittää, missä mies oleskeli tuomion julistamisen ja kiinnioton välisenä aikana, sillä Seppästä ei epäillä rikoksesta, vaikka tämä ei ilmoittautunutkaan suorittamaan vankeusrangaistusta tuomion julistamisen jälkeen. Poliisi pyrkii selvittämään ainoastaan sen, miten rikoksesta epäilty nainen oli Seppäsen kanssa tekemisissä edellä mainittuna aikana.

– Tällä hetkellä meillä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon ja miten nainen oli tekemissä Seppäsen kanssa edellisen viikon tiistain ja lauantain välisenä aikana, joten esimerkiksi kuulustelujen sisältöä tai muuta tutkinnassa selvinnyttä tietoa ei tulla avaamaan julkisuudessa tässä vaiheessa esitutkintaa, Wetterstrand kertoo.

Pekka Seppänen on toimitettu suorittamaan rangaistustaan Pyhäselän vankilaan. Ylen mukaan hän aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.