Jari ja Anita Venäläinen K-kauppiaiksi Kontiolahdelle

Joensuulaiset Jari ja Anita Venäläinen aloittavat K-kauppiaina Kontiolahden kirkonkylällä 12. tammikuuta. Pariskunta on myös ostanut kauppakiinteistön Juha Monoselta.

Kyseessä on neljäs K-kauppa Venäläisille. He toimivat kauppiaina muun muassa Lehmossa vuosina 1997–2004. Kauppiaspariskunnalla on kokemusta myös urheiluvälinekaupasta Joensuun Sportiassa.

– Sportian jälkeen olemme hakeneet omannäköistä työmaata. Kontiolahden K-kaupan kohdalla toteutuvat kaikki elementit ja sijainti on enemmän kuin kymppi plus, Jari Venäläinen kertoo.

– Kontiolahti on kehittyvä kuntakeskus eikä hiipuva kylä. Jo kauppapaikan ostaminen tarkoittaa sitä, että lähdemme tekemään tätä työtä pitkäjänteisesti.

Kymmenen vuotta K-kauppiaana Kontiolahden kirkonkylällä toiminut Marko Puustinen kertoo pitävänsä pienen loman, mutta kauppiasura jatkuu mahdollisesti jossain muualla.