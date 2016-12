Maksa kirjastomaksut vuoden loppuun mennessä

Vaara-kirjastoissa on menossa perinteinen kampanja, jossa asiakkaiden halutaan maksavan rästiin jääneet kirjastomaksunsa vuoden loppuun mennessä.



Lainauskielto astuu voimaan 1.1.2017, ellei kaikkia kirjastokortille kertyneitä maksuja ole maksettu.



Lainauskielto raukeaa, kun maksut on maksettu. Kirjasto on perinyt maksuja myöhästymisistä ja noutamattomista varauksista, mutta muuten kirjaston käyttö on maksutonta.



Maksukampanjan avulla pyritään välttämään ylisuurien maksujen kertyminen. Nykyisin maksut voi maksaa myös kirjautumalla nettikirjastoon osoitteessa www.vaarakirjastot.fi.