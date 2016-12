Hirvonen ei peru suunnitelmia kikyn käyttämisestä liikuntaan

Hirvonen esitteli ideansa aiemmin syksyllä ja sai paljon myönteistä palautetta eri puolilta maata niin kunnilta kuin yrityksiltä. Kunta-alan työnantajajärjestö jyrähti nopeasti, että liikunnan harrastaminen työajalla ei ole työajaksi luettavaa aikaa.

Hirvonen on pitänyt matalaa profiilia Kuntatyönantajien avautumisen jälkeen.

– Minulla ei ole ollut aikomustakaan perua suunnitelmia. Jotkut tahot tulkitsevat asiaa eri tavalla, mutta päätösvalta on minulla. Näin ollen aloitamme liikunnan suunnitelman mukaan heti, kun kiky astuu voimaan.

– Kuntatyönantajat on neuvotellut työehtosopimukset, mutta sitä ei ole sovittu, miten työaika käytetään. Työnantaja voi määritellä sen itse ja kunnilla on ihan perustuslaillinen itsemääräämisoikeus.

– Ehtona toki on, että työntekijät ovat työnantajan käytettävissä ja työaika oikeasti pitenee kikyssä sovitun verran. Ja näin täällä tapahtuu.

Työntekijät voivat halutessaan käyttää työajan pidennyksen työskentelyyn.

– Minun tietooni ei ole tullut kyllä yhtäkään. Kyllä tälle on sataprosenttinen tuki.

Juuan työyksiköissä tullaan järjestämään taukojumppaa päivittäin. Myös pidempiä yhteisiä liikuntatuokioita voidaan järjestää viikoittain tai kerran kuukaudessa.

Henkilöstömme keski-ikä on yli 50 vuotta. Monella on vaivoja tuki- ja liikuntaelimissä. Mielestäni heitä ei voi lisäkuormittaa, Juuka on tehnyt hyvää tulosta tähänkin saakka.