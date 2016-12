Kontiolahtelaispelaajalle lähes 55 000 euron Veikkaus-voitto

Kontiolahtelainen nettipelaaja voitti 54 498,90 euroa Veikkauksen Vakio Grand Prix'ssä.

Onnekas voittaja sai kierroksen parhaan osuman 17/18.

Jännitys kierroksella 48 säilyi maanantaihin saakka, sillä yksi ottelu keskeytettiin sunnuntaina ja sen lopputulosta jouduttiin odottamaan seuraavaan päivään. Voittajan onneksi arvottu merkki kakkonen oli sama kuin keskeytetyn Charleroi–Standadr Liege -ottelun tilanne (1–3) keskeytyshetkellä.

Erotuomari keskeytti Belgian Liigan ottelun 81. minuutilla yleisön häirittyä peliä ilotulitteilla ja heittelemällä kolikoita, sytyttimiä ja pulloja kentälle. Ratkaisu toi vuorokauden verran lisäjännitystä kontiolahtelaispelaajalle, jonka järjestelmässä kohteen ainut merkki oli kakkonen eli vierasvoitto.

Kun Vakion kohdeottelu keskeytetään, edessä on arvonta, ellei ottelua ei pelattu loppuun seuraavan vuorokauden aikana Suomen aikaa kello 24 mennessä. Arvonta on painotettu eli kukin tulosvaihtoehto saa arvontayksiköitä sen mukaan, kuinka paljon tulosvaihtoehtoa on veikattu.