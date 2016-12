Taiteen edistämispäivä kannusti lapsia luovuuteen

Taiteen edistämispäivää vietetään tänään torstaina. Pohjois-Karjalan teemapäivätapahtuma järjestettiin Enossa.

Entisessä valtuustosalissa järjestetyn Poppari-tapahtuman ohjelman laativat Enon koulun kakkos- ja nelosluokkalaiset sirkustaiteilija Miika Nuutisen ja kuvataiteilija Tuija Hirvonen-Puhakan ohjauksessa. Päivän aikana lapset pääsivät kokeilemaan muun muassa diabolo-jongleerausta, parkouria ja free runningia.

Osana teemapäivää oppilaat tekivät omia kädenjälkiään paperille. Sen jälkeen laminoituja teoksia ripusteltiin ympäri Enon taajamaa ihmisten iloksi ja tervehdykseksi.

– Taidehan on lähtenyt luolamaalauksista, joilla ikään kuin viestittiin "minä olen täällä" ja se oli merkki siitä, että paikalla on ihmisiä. Yhtä lailla me haluamme viestiä, että nuorisoa on täällä maaseutualueillakin, Hirvonen-Puhakka toteaa.

Myös kakkosluokkalainen Ronja Kilpeläinen oli teemapäivän tempaukseen tyytyväinen.

– Tämä on ollut tosi hyvä koulupäivä. Olemme päässeet kokeilemaan paljon uutta ja esiintymään muille, mikä on ollut kivaa, Kilpeläinen tuumaa.

