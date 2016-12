Vain harvalle Paiholan vastaanottokeskuksessa myönteinen turvapaikkapäätös

Kieltämättä pientä matalalentoa on nyt henkisesti, kertoo Paiholan vastaanottokeskuksen johtaja Ari Kuronen vastaanottokeskuksen tämänhetkisistä tunnelmista. Suurin osa vastaanottokeskuksen asukkaista on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Osa odottaa muutosta saatuun kielteiseen päätökseen. Myönteisiä päätöksiä on tullut vain harvalle asukkaalle.

– Kielteiset päätökset näkyvät täällä arjessa esimerkiksi stressinä ja masennuksena, Kuronen toteaa.

150-paikkaisessa Paiholan vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä noin 130 asukasta. Lisäksi reilu 30 turvapaikanhakijaa on yksityismajoituksessa. Paiholaan on tullut tämän kuun aikana uusia asukkaita esimerkiksi suljetuista vastaanottokeskuksista.

– Vähän isompia parinkymmenen henkilön ryhmiä on tullut. Nyt meillä alkaa menemään paikat jo täyteen.

Reilun vuoden toiminut Paiholan vastaanottokeskus toimi alussa pääosin lahjoituksilla, mutta tämän vuoden puolella keskukseen saadaan uuttakin asukkaiden virkistystoimintaan. Useiden vastaanottokeskusten sulkemisten jälkeen vastaanottokeskusten liikunnalliseen toimintaan suunnatusta hankkeesta on jäänyt rahaa yli, jolla Paiholassa saadaan kehitettyä keskuksen omaa kuntosalia.

– Pikkuhiljaa yritetään tehdä siitä entistä parempaa, Ari Kuronen toteaa.