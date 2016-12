Kiky vie verotulot Kontiolahdelta

Vaikka kilpailukykysopimus vähentää Kontiolahden kunnan toimintamenoja puolella miljoonalla eurolla ja leikkaa Siun sote -maksuosuutta 700 000 eurolla, niin ainakin ensi vuonna sen kokonaisvaikutus talouteen on negatiivinen. Tämä johtuu laskevista verotuloista.

Talousjohtaja Pauliina Pietikäisen mukaan verotulot vähentyvät ensi vuonna 1,6 miljoonaa euroa kikyn takia.

- Valtio kompensoi kikyn vaikutuksia noin 700 000 eurolla, mutta samalla valtionosuuksia leikataan muulla tavoin, kertoo Pietikäinen.

Muutokset verotuloissa ja valtionosuuksissa pienentävät tuloja yhteensä 800 000 euroa.

Kunnanjohto hämmästeleekin ilmiötä, jossa väkirikkaat ja väestörakenteeltaan nuoret kehyskunnat kamppailevat jatkuvissa talousvaikeuksissa, mutta pienet syrjäseudun kunnat porskuttavat. Nallekarkkeja ei jaeta nyt tasan.

Tänä vuonna kunta tekee noin 200 000 euron ylijäämäisen tuloksen. Ensi vuonna talouden arvioidaan menevän pakkaselle 1,5 miljoonalla eurolla.

Investointeihin käytetään seitsemän miljoonaa euroa. Se on pääosin velkarahaa. Suurin talonrakennuskohde on kirkonkylän päiväkoti, jonka on määrä valmistua elokuussa. Helmikuussa käynnistää toimintansa yksityinen päiväkoti. Näin ollen päivähoidon tilanongelmia saadaan korjattua pitkästä aikaa.

- Ensi vuoden talousarvio on joululahja perheen pienimmille, kiteyttää kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Haukka.

Asiasta tarkemmin torstain 24.11. Pielisjokiseudussa.